Re7 USDC (RE7USDC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 1.036 24 timer høy $ 1.037 All Time High $ 9.23 Laveste pris $ 1.006 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) +0.00%

Re7 USDC (RE7USDC) sanntidsprisen er $1.037. I løpet av de siste 24 timene har RE7USDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.036 og et toppnivå på $ 1.037, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RE7USDC er $ 9.23, mens den rekordlave prisen er $ 1.006.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RE7USDC endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Re7 USDC (RE7USDC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.49K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.49K Opplagsforsyning 4.33K Total forsyning 4,334.032183696628

Nåværende markedsverdi på Re7 USDC er $ 4.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RE7USDC er 4.33K, med en total tilgang på 4334.032183696628. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.49K.