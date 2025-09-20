Re7 FRAX (RE7FRAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.024 24 timer lav $ 1.027 24 timer høy All Time High $ 1.028 Laveste pris $ 0.985762 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -0.14% Prisendring (7D) -0.08%

Re7 FRAX (RE7FRAX) sanntidsprisen er $1.024. I løpet av de siste 24 timene har RE7FRAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.024 og et toppnivå på $ 1.027, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RE7FRAX er $ 1.028, mens den rekordlave prisen er $ 0.985762.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RE7FRAX endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -0.14% over 24 timer og -0.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Re7 FRAX (RE7FRAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 115.00K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 115.00K Opplagsforsyning 112.31K Total forsyning 112,310.6172369765

Nåværende markedsverdi på Re7 FRAX er $ 115.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RE7FRAX er 112.31K, med en total tilgang på 112310.6172369765. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 115.00K.