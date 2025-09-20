Re7 cbBTC (RE7CBBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 116,238 $ 116,238 $ 116,238 24 timer lav $ 118,236 $ 118,236 $ 118,236 24 timer høy 24 timer lav $ 116,238$ 116,238 $ 116,238 24 timer høy $ 118,236$ 118,236 $ 118,236 All Time High $ 125,298$ 125,298 $ 125,298 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -1.21% Prisendring (7D) -0.37% Prisendring (7D) -0.37%

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) sanntidsprisen er $116,650. I løpet av de siste 24 timene har RE7CBBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 116,238 og et toppnivå på $ 118,236, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RE7CBBTC er $ 125,298, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RE7CBBTC endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -1.21% over 24 timer og -0.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Opplagsforsyning 9.48 9.48 9.48 Total forsyning 9.480786292835194 9.480786292835194 9.480786292835194

Nåværende markedsverdi på Re7 cbBTC er $ 1.11M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RE7CBBTC er 9.48, med en total tilgang på 9.480786292835194. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.11M.