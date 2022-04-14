RavenQuest (QUEST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RavenQuest (QUEST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RavenQuest (QUEST) Informasjon RavenQuest – A fully-released, content-rich sandbox MMORPG powered by $QUEST and backed by real players, real utility, and real demand. RavenQuest is a true sandbox MMORPG where your legacy shapes a living, breathing world. Set in a vast, ever-evolving world built by its players, RavenQuest delivers deep character customization, thrilling PvE and PvP combat, and a dynamic, player-driven economy fuled by $QUEST. Through seamless blockchain integration, players can truly own, trade, and utilize in-game assets as NFTs—but participation in Web3 features is entirely optional, ensuring a welcoming experience for gamers still learning about crypto. Designed with ultimate player freedom at its core, RavenQuest lets you choose your path, whether forging alliances, battling for dominance, mastering the economy, or leaving your mark through professions and crafting. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation Offisiell nettside: https://www.ravenquest.io Teknisk dokument: https://whitepaper.ravenquest.io/ Kjøp QUEST nå!

RavenQuest (QUEST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RavenQuest (QUEST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 77.03M $ 77.03M $ 77.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.83M $ 18.83M $ 18.83M All-time high: $ 0.128556 $ 0.128556 $ 0.128556 All-Time Low: $ 0.01857313 $ 0.01857313 $ 0.01857313 Nåværende pris: $ 0.01882885 $ 0.01882885 $ 0.01882885 Lær mer om RavenQuest (QUEST) pris

RavenQuest (QUEST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RavenQuest (QUEST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QUEST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QUEST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QUESTs tokenomics, kan du utforske QUEST tokenets livepris!

QUEST prisforutsigelse Vil du vite hvor QUEST kan være på vei? Vår QUEST prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QUEST tokenets prisforutsigelse nå!

