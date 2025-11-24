Rattler pris i dag

Sanntids Rattler (RTR) pris i dag er $ 0.00000581, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende RTR til USD konverteringssats er $ 0.00000581 per RTR.

Rattler rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,756.04, med en sirkulerende forsyning på 990.08M RTR. I løpet av de siste 24 timene RTR har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00010235, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000527.

Kortsiktig har RTR beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Rattler (RTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.76K$ 5.76K $ 5.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.76K$ 5.76K $ 5.76K Opplagsforsyning 990.08M 990.08M 990.08M Total forsyning 990,081,197.6985524 990,081,197.6985524 990,081,197.6985524

Nåværende markedsverdi på Rattler er $ 5.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RTR er 990.08M, med en total tilgang på 990081197.6985524. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.76K.