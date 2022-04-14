RAT Escape (RAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RAT Escape (RAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RAT Escape (RAT) Informasjon RAT Escape is a meme token on the Solana network. The token had a fair launch on pump.fun from where it graduated to Raydium successfully in November 2024. Only 1-2% of pump.fun memes graduate. This shows the strength of the community around RAT. The leader of RATs is called Rattus. He was the first to escape the rat race. As a result, he created the RAT token so that his followers can join him. A detailed plan is being developed so that more RATs can escape in the future. Dogs and cats have dominated the streets above for too long. It's time for RATs to leave their tunnels. Offisiell nettside: https://ratescape.xyz/ Kjøp RAT nå!

RAT Escape (RAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RAT Escape (RAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 459.89K $ 459.89K $ 459.89K Total forsyning: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Sirkulerende forsyning: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 459.89K $ 459.89K $ 459.89K All-time high: $ 0.01577369 $ 0.01577369 $ 0.01577369 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0004634 $ 0.0004634 $ 0.0004634 Lær mer om RAT Escape (RAT) pris

RAT Escape (RAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RAT Escape (RAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RATs tokenomics, kan du utforske RAT tokenets livepris!

