RAT Escape (RAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01577369$ 0.01577369 $ 0.01577369 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) +0.39% Prisendring (7D) -0.28% Prisendring (7D) -0.28%

RAT Escape (RAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RAT er $ 0.01577369, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RAT endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, +0.39% over 24 timer og -0.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RAT Escape (RAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 501.93K$ 501.93K $ 501.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 501.93K$ 501.93K $ 501.93K Opplagsforsyning 999.94M 999.94M 999.94M Total forsyning 999,936,043.97 999,936,043.97 999,936,043.97

Nåværende markedsverdi på RAT Escape er $ 501.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RAT er 999.94M, med en total tilgang på 999936043.97. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 501.93K.