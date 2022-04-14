Rari Governance (RGT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rari Governance (RGT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rari Governance (RGT) Informasjon The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield. Offisiell nettside: https://rari.capital/ Kjøp RGT nå!

Rari Governance (RGT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rari Governance (RGT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 723.92K $ 723.92K $ 723.92K Total forsyning: $ 12.49M $ 12.49M $ 12.49M Sirkulerende forsyning: $ 11.26M $ 11.26M $ 11.26M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 803.00K $ 803.00K $ 803.00K All-time high: $ 64.62 $ 64.62 $ 64.62 All-Time Low: $ 0.0374086 $ 0.0374086 $ 0.0374086 Nåværende pris: $ 0.064317 $ 0.064317 $ 0.064317 Lær mer om Rari Governance (RGT) pris

Rari Governance (RGT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rari Governance (RGT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RGT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RGT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RGTs tokenomics, kan du utforske RGT tokenets livepris!

RGT prisforutsigelse Vil du vite hvor RGT kan være på vei? Vår RGT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RGT tokenets prisforutsigelse nå!

