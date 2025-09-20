Rari Governance (RGT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.071805 $ 0.071805 $ 0.071805 24 timer lav $ 0.072077 $ 0.072077 $ 0.072077 24 timer høy 24 timer lav $ 0.071805$ 0.071805 $ 0.071805 24 timer høy $ 0.072077$ 0.072077 $ 0.072077 All Time High $ 64.62$ 64.62 $ 64.62 Laveste pris $ 0.0374086$ 0.0374086 $ 0.0374086 Prisendring (1H) +0.18% Prisendring (1D) +0.18% Prisendring (7D) -14.15% Prisendring (7D) -14.15%

Rari Governance (RGT) sanntidsprisen er $0.072056. I løpet av de siste 24 timene har RGT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.071805 og et toppnivå på $ 0.072077, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RGT er $ 64.62, mens den rekordlave prisen er $ 0.0374086.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RGT endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, +0.18% over 24 timer og -14.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rari Governance (RGT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 811.03K$ 811.03K $ 811.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 899.63K$ 899.63K $ 899.63K Opplagsforsyning 11.26M 11.26M 11.26M Total forsyning 12,485,047.99443493 12,485,047.99443493 12,485,047.99443493

Nåværende markedsverdi på Rari Governance er $ 811.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RGT er 11.26M, med en total tilgang på 12485047.99443493. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 899.63K.