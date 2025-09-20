Dagens Rari Governance livepris er 0.072056 USD. Spor prisoppdateringer for RGT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RGT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Rari Governance livepris er 0.072056 USD. Spor prisoppdateringer for RGT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RGT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Rari Governance (RGT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:05:21 (UTC+8)

Rari Governance (RGT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
Rari Governance (RGT) sanntidsprisen er $0.072056. I løpet av de siste 24 timene har RGT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.071805 og et toppnivå på $ 0.072077, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RGT er $ 64.62, mens den rekordlave prisen er $ 0.0374086.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RGT endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, +0.18% over 24 timer og -14.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rari Governance (RGT) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Rari Governance er $ 811.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RGT er 11.26M, med en total tilgang på 12485047.99443493. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 899.63K.

Rari Governance (RGT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Rari Governance til USD ble $ +0.00013238.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Rari Governance til USD ble $ +0.0098282222.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Rari Governance til USD ble $ -0.0145953679.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Rari Governance til USD ble $ -0.2880144587093157.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00013238+0.18%
30 dager$ +0.0098282222+13.64%
60 dager$ -0.0145953679-20.25%
90 dager$ -0.2880144587093157-79.98%

Hva er Rari Governance (RGT)

The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Rari Governance (RGT) Ressurs

Offisiell nettside

Rari Governance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Rari Governance (RGT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Rari Governance (RGT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Rari Governance.

Sjekk Rari Governanceprisprognosen nå!

RGT til lokale valutaer

Rari Governance (RGT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Rari Governance (RGT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RGT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Rari Governance (RGT)

Hvor mye er Rari Governance (RGT) verdt i dag?
Live RGT prisen i USD er 0.072056 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RGT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RGT til USD er $ 0.072056. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Rari Governance?
Markedsverdien for RGT er $ 811.03K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RGT?
Den sirkulerende forsyningen av RGT er 11.26M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRGT ?
RGT oppnådde en ATH-pris på 64.62 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RGT?
RGT så en ATL-pris på 0.0374086 USD.
Hva er handelsvolumet til RGT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RGT er -- USD.
Vil RGT gå høyere i år?
RGT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RGT prisprognosen for en mer grundig analyse.
