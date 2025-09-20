Raptoreum (RTM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.081262 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) -1.20% Prisendring (7D) -2.94%

Raptoreum (RTM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RTM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RTM er $ 0.081262, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RTM endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -1.20% over 24 timer og -2.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Raptoreum (RTM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.09M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.97M Opplagsforsyning 5.78B Total forsyning 21,000,000,000.0

