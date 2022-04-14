Rapids (RPD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rapids (RPD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rapids (RPD) Informasjon We are a creative agency with a passion for innovation & the design of beautiful creations. We have all envisioned certain aspects of past cryptocurrency projects we would have liked to see come to fruition, and we are applying those underlying philosophies to Rapids. Social Media Networks have become the new medium of personal expression and overall communication. Cryptocurrency and blockchain technology have also enriched our lives by altering the way we transact through online channels. Combining the technologies of social media along with blockchain technology, Rapids aspires to make online transactions even more accessible. With Rapids embedded into social media platforms, we will be able to send and receive payments directly to friends, family, colleagues, companies, and anyone in between. We are currently in the development phase and are expanding daily. Follow us on social media to support our cause and to stay up to date. Offisiell nettside: https://www.rapidsnetwork.io/ Kjøp RPD nå!

Rapids (RPD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rapids (RPD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.32K $ 1.32K $ 1.32K Total forsyning: $ 19.05M $ 19.05M $ 19.05M Sirkulerende forsyning: $ 10.39M $ 10.39M $ 10.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.43K $ 2.43K $ 2.43K All-time high: $ 0.122474 $ 0.122474 $ 0.122474 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00012754 $ 0.00012754 $ 0.00012754 Lær mer om Rapids (RPD) pris

Rapids (RPD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rapids (RPD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RPD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RPD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RPDs tokenomics, kan du utforske RPD tokenets livepris!

RPD prisforutsigelse Vil du vite hvor RPD kan være på vei? Vår RPD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RPD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!