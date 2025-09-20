Rapids (RPD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00015992 24 timer høy $ 0.00026774 All Time High $ 0.122474 Laveste pris $ 0.00000136 Prisendring (1H) +0.48% Prisendring (1D) +64.67% Prisendring (7D) +56.85%

Rapids (RPD) sanntidsprisen er $0.00026865. I løpet av de siste 24 timene har RPD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00015992 og et toppnivå på $ 0.00026774, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RPD er $ 0.122474, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000136.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RPD endret seg med +0.48% i løpet av den siste timen, +64.67% over 24 timer og +56.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rapids (RPD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.79K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.12K Opplagsforsyning 10.39M Total forsyning 19,053,252.23311257

Nåværende markedsverdi på Rapids er $ 2.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RPD er 10.39M, med en total tilgang på 19053252.23311257. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.12K.