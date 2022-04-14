Ramses Exchange (RAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ramses Exchange (RAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ramses Exchange (RAM) Informasjon RAMSES is a ve(3,3) DEX that masterfully adapts Andre Cronje's initial vision of Solidly. The original Solidly fundamentals have been long forgotten, and RAMSES aims to revitalize three core tenets: Community, Decentralization, and Functionality. Offisiell nettside: https://ramses.exchange Kjøp RAM nå!

Ramses Exchange (RAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ramses Exchange (RAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Total forsyning: $ 841.92M $ 841.92M $ 841.92M Sirkulerende forsyning: $ 119.95M $ 119.95M $ 119.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.65M $ 15.65M $ 15.65M All-time high: $ 0.259019 $ 0.259019 $ 0.259019 All-Time Low: $ 0.00490056 $ 0.00490056 $ 0.00490056 Nåværende pris: $ 0.01854167 $ 0.01854167 $ 0.01854167 Lær mer om Ramses Exchange (RAM) pris

Ramses Exchange (RAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ramses Exchange (RAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RAMs tokenomics, kan du utforske RAM tokenets livepris!

RAM prisforutsigelse Vil du vite hvor RAM kan være på vei? Vår RAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RAM tokenets prisforutsigelse nå!

