Ramses Exchange (RAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02118621 $ 0.02118621 $ 0.02118621 24 timer lav $ 0.02313244 $ 0.02313244 $ 0.02313244 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02118621$ 0.02118621 $ 0.02118621 24 timer høy $ 0.02313244$ 0.02313244 $ 0.02313244 All Time High $ 0.259019$ 0.259019 $ 0.259019 Laveste pris $ 0.00490056$ 0.00490056 $ 0.00490056 Prisendring (1H) -1.81% Prisendring (1D) -0.25% Prisendring (7D) -2.78% Prisendring (7D) -2.78%

Ramses Exchange (RAM) sanntidsprisen er $0.0216031. I løpet av de siste 24 timene har RAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02118621 og et toppnivå på $ 0.02313244, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RAM er $ 0.259019, mens den rekordlave prisen er $ 0.00490056.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RAM endret seg med -1.81% i løpet av den siste timen, -0.25% over 24 timer og -2.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ramses Exchange (RAM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.18M$ 18.18M $ 18.18M Opplagsforsyning 120.02M 120.02M 120.02M Total forsyning 841,923,058.5716411 841,923,058.5716411 841,923,058.5716411

Nåværende markedsverdi på Ramses Exchange er $ 2.59M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RAM er 120.02M, med en total tilgang på 841923058.5716411. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.18M.