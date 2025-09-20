Ramon (RAMON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01314718$ 0.01314718 $ 0.01314718 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -0.80% Prisendring (7D) +3.51% Prisendring (7D) +3.51%

Ramon (RAMON) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RAMON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RAMON er $ 0.01314718, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RAMON endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.80% over 24 timer og +3.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ramon (RAMON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K Opplagsforsyning 899.98M 899.98M 899.98M Total forsyning 999,982,167.9615073 999,982,167.9615073 999,982,167.9615073

Nåværende markedsverdi på Ramon er $ 5.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RAMON er 899.98M, med en total tilgang på 999982167.9615073. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.20K.