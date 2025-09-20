Ramestta (RAMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03000886 $ 0.03000886 $ 0.03000886 24 timer lav $ 0.0300118 $ 0.0300118 $ 0.0300118 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03000886$ 0.03000886 $ 0.03000886 24 timer høy $ 0.0300118$ 0.0300118 $ 0.0300118 All Time High $ 2.4$ 2.4 $ 2.4 Laveste pris $ 0.01999293$ 0.01999293 $ 0.01999293 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) -25.01% Prisendring (7D) -25.01%

Ramestta (RAMA) sanntidsprisen er $0.0300093. I løpet av de siste 24 timene har RAMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03000886 og et toppnivå på $ 0.0300118, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RAMA er $ 2.4, mens den rekordlave prisen er $ 0.01999293.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RAMA endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og -25.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ramestta (RAMA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 181.06K$ 181.06K $ 181.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.01M$ 30.01M $ 30.01M Opplagsforsyning 6.03M 6.03M 6.03M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ramestta er $ 181.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RAMA er 6.03M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.01M.