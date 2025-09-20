Dagens Raju the Elephant livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for RAJU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RAJU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Raju the Elephant livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for RAJU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RAJU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Raju the Elephant Logo

Raju the Elephant Pris (RAJU)

Ikke oppført

1 RAJU til USD livepris:

--
----
-3.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Raju the Elephant (RAJU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:55:00 (UTC+8)

Raju the Elephant (RAJU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.70%

-3.06%

-4.30%

-4.30%

Raju the Elephant (RAJU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RAJU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RAJU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RAJU endret seg med -0.70% i løpet av den siste timen, -3.06% over 24 timer og -4.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Raju the Elephant (RAJU) Markedsinformasjon

$ 42.30K
$ 42.30K$ 42.30K

--
----

$ 42.30K
$ 42.30K$ 42.30K

999.96M
999.96M 999.96M

999,960,196.37
999,960,196.37 999,960,196.37

Nåværende markedsverdi på Raju the Elephant er $ 42.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RAJU er 999.96M, med en total tilgang på 999960196.37. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.30K.

Raju the Elephant (RAJU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Raju the Elephant til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Raju the Elephant til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Raju the Elephant til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Raju the Elephant til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.06%
30 dager$ 0+16.06%
60 dager$ 0-23.31%
90 dager$ 0--

Hva er Raju the Elephant (RAJU)

The chronic injuries that Raju had sustained during the time of his brutal captivity continue to persist, although with dedicated care by our expert veterinarians they are healing well. The chronic hip abscess on his left side continues to be treated using antiseptic medicines and antibiotics. The progress has been remarkable even though the wound might not heal completely due to its nature. Today, Raju is safe at the Wildlife SOS Elephant Conservation and Care Center where he lives a retired life in a large enclosure. He has around the clock access to his pool and is under the observation of his watchful elephant caregivers and veterinarians. Lots of love, medical attention, nutritious food and dedicated care have worked wonders for this now healthy and happy elephant. His diet is tailored to his needs, and daily treats of his favorite fresh fruits have helped Raju gain a healthy amount of weight and a delightful amount of confidence.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Raju the Elephant (RAJU) Ressurs

Raju the Elephant Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Raju the Elephant (RAJU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Raju the Elephant (RAJU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Raju the Elephant.

Sjekk Raju the Elephantprisprognosen nå!

RAJU til lokale valutaer

Raju the Elephant (RAJU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Raju the Elephant (RAJU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RAJU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Raju the Elephant (RAJU)

Hvor mye er Raju the Elephant (RAJU) verdt i dag?
Live RAJU prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RAJU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RAJU til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Raju the Elephant?
Markedsverdien for RAJU er $ 42.30K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RAJU?
Den sirkulerende forsyningen av RAJU er 999.96M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRAJU ?
RAJU oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RAJU?
RAJU så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til RAJU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RAJU er -- USD.
Vil RAJU gå høyere i år?
RAJU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RAJU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:55:00 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.