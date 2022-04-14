raiseme (RAISEME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i raiseme (RAISEME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

raiseme (RAISEME) Informasjon $RAISEME is the official memecoin of funraise — a Web3 platform connecting blockchain with real-world asset (RWA) investments. While our main token $XFR is designed for long-term investors and real impact through gamified DeFi and RWA tokenization, we created $RAISEME as a light-hearted, speculative experiment for the degen community. It’s 100% memecoin, launched on pump.fun with no utility, no roadmap — just fun. Backed by an active community and linked to a broader investment ecosystem, $RAISEME gives us a playful way to onboard new users while staying true to our core purpose: raising capital and raising fun. Offisiell nettside: https://www.funraise.space/ Kjøp RAISEME nå!

raiseme (RAISEME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for raiseme (RAISEME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.21K $ 9.21K $ 9.21K Total forsyning: $ 997.99M $ 997.99M $ 997.99M Sirkulerende forsyning: $ 997.99M $ 997.99M $ 997.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.21K $ 9.21K $ 9.21K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om raiseme (RAISEME) pris

raiseme (RAISEME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak raiseme (RAISEME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RAISEME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RAISEME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RAISEMEs tokenomics, kan du utforske RAISEME tokenets livepris!

