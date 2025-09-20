raiseme (RAISEME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00015273$ 0.00015273 $ 0.00015273 Laveste pris $ 0.00000834$ 0.00000834 $ 0.00000834 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -1.83% Prisendring (7D) -1.83%

raiseme (RAISEME) sanntidsprisen er $0.00000923. I løpet av de siste 24 timene har RAISEME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RAISEME er $ 0.00015273, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000834.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RAISEME endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -1.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

raiseme (RAISEME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K Opplagsforsyning 997.99M 997.99M 997.99M Total forsyning 997,992,561.305974 997,992,561.305974 997,992,561.305974

Nåværende markedsverdi på raiseme er $ 9.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RAISEME er 997.99M, med en total tilgang på 997992561.305974. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.21K.