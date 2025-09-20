Dagens raiseme livepris er 0.00000923 USD. Spor prisoppdateringer for RAISEME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RAISEME pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens raiseme livepris er 0.00000923 USD. Spor prisoppdateringer for RAISEME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RAISEME pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om RAISEME

RAISEME Prisinformasjon

RAISEME Offisiell nettside

RAISEME tokenomics

RAISEME Prisprognose

USD
raiseme (RAISEME) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:50:11 (UTC+8)

raiseme (RAISEME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00015273
$ 0.00015273$ 0.00015273

$ 0.00000834
$ 0.00000834$ 0.00000834

--

--

-1.83%

-1.83%

raiseme (RAISEME) sanntidsprisen er $0.00000923. I løpet av de siste 24 timene har RAISEME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RAISEME er $ 0.00015273, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000834.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RAISEME endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -1.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

raiseme (RAISEME) Markedsinformasjon

$ 9.21K
$ 9.21K$ 9.21K

--
----

$ 9.21K
$ 9.21K$ 9.21K

997.99M
997.99M 997.99M

997,992,561.305974
997,992,561.305974 997,992,561.305974

Nåværende markedsverdi på raiseme er $ 9.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RAISEME er 997.99M, med en total tilgang på 997992561.305974. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.21K.

raiseme (RAISEME) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på raiseme til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på raiseme til USD ble $ -0.0000003713.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på raiseme til USD ble $ -0.0000023493.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på raiseme til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0000003713-4.02%
60 dager$ -0.0000023493-25.45%
90 dager$ 0--

Hva er raiseme (RAISEME)

$RAISEME is the official memecoin of funraise — a Web3 platform connecting blockchain with real-world asset (RWA) investments. While our main token $XFR is designed for long-term investors and real impact through gamified DeFi and RWA tokenization, we created $RAISEME as a light-hearted, speculative experiment for the degen community. It’s 100% memecoin, launched on pump.fun with no utility, no roadmap — just fun. Backed by an active community and linked to a broader investment ecosystem, $RAISEME gives us a playful way to onboard new users while staying true to our core purpose: raising capital and raising fun.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

raiseme (RAISEME) Ressurs

Offisiell nettside

raiseme Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil raiseme (RAISEME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine raiseme (RAISEME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for raiseme.

Sjekk raisemeprisprognosen nå!

RAISEME til lokale valutaer

raiseme (RAISEME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak raiseme (RAISEME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RAISEME tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om raiseme (RAISEME)

Hvor mye er raiseme (RAISEME) verdt i dag?
Live RAISEME prisen i USD er 0.00000923 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RAISEME-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RAISEME til USD er $ 0.00000923. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for raiseme?
Markedsverdien for RAISEME er $ 9.21K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RAISEME?
Den sirkulerende forsyningen av RAISEME er 997.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRAISEME ?
RAISEME oppnådde en ATH-pris på 0.00015273 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RAISEME?
RAISEME så en ATL-pris på 0.00000834 USD.
Hva er handelsvolumet til RAISEME?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RAISEME er -- USD.
Vil RAISEME gå høyere i år?
RAISEME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RAISEME prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:50:11 (UTC+8)

