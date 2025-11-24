Raise The Colours pris i dag

Sanntids Raise The Colours (COLOURS) pris i dag er --, med en 6.91% endring de siste 24 timene. Nåværende COLOURS til USD konverteringssats er -- per COLOURS.

Raise The Colours rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,790.3, med en sirkulerende forsyning på 999.85M COLOURS. I løpet av de siste 24 timene COLOURS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har COLOURS beveget seg +0.19% i løpet av den siste timen og +9.98% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Raise The Colours (COLOURS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K Opplagsforsyning 999.85M 999.85M 999.85M Total forsyning 999,846,228.7864239 999,846,228.7864239 999,846,228.7864239

Nåværende markedsverdi på Raise The Colours er $ 10.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COLOURS er 999.85M, med en total tilgang på 999846228.7864239. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.79K.