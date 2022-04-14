Rainbow (RAINBOW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rainbow (RAINBOW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rainbow (RAINBOW) Informasjon Rainbow is an alpha male, a lanky rainbow colored creation by Matt Furie in his book “Mindviscosity”. Known for his vibrant, multicolored body, hypnotic presence, and mysterious aura, Rainbow’s legend grows as he gains immense power from enchanted realms, leading to a reign of wonder and eventual enigma. Sure! Here's a description for a crypto project named "Rainbow": Rainbow is an innovative blockchain project designed to bring a spectrum of financial opportunities to users through its decentralized ecosystem. By leveraging cutting-edge technology and a robust network, Rainbow aims to provide a seamless, secure, and user-friendly platform for cryptocurrency transactions and investments. At its core, Rainbow offers features such as smart contracts, decentralized finance (DeFi) tools, and a marketplace for digital assets, all built on a scalable and energy-efficient blockchain. Its native token, RNB, powers transactions and incentivizes community participation. Rainbow’s commitment to transparency and security ensures that users can trust and engage with the platform confidently. With a focus on inclusivity and accessibility, Rainbow strives to bridge the gap between traditional finance and the crypto world, empowering users to achieve their financial goals in a vibrant and dynamic environment Offisiell nettside: https://www.rainbows.fun/ Kjøp RAINBOW nå!

Rainbow (RAINBOW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rainbow (RAINBOW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.40K $ 21.40K $ 21.40K Total forsyning: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Sirkulerende forsyning: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.40K $ 21.40K $ 21.40K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Rainbow (RAINBOW) pris

Rainbow (RAINBOW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rainbow (RAINBOW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RAINBOW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RAINBOW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RAINBOWs tokenomics, kan du utforske RAINBOW tokenets livepris!

