RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others.

Railgun (RAIL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Railgun (RAIL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 52.77M $ 52.77M $ 52.77M Total forsyning: $ 57.50M $ 57.50M $ 57.50M Sirkulerende forsyning: $ 57.50M $ 57.50M $ 57.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 52.77M $ 52.77M $ 52.77M All-time high: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 All-Time Low: $ 0.228324 $ 0.228324 $ 0.228324 Nåværende pris: $ 0.917988 $ 0.917988 $ 0.917988 Lær mer om Railgun (RAIL) pris

Railgun (RAIL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Railgun (RAIL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RAIL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RAIL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RAILs tokenomics, kan du utforske RAIL tokenets livepris!

RAIL prisforutsigelse Vil du vite hvor RAIL kan være på vei? Vår RAIL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RAIL tokenets prisforutsigelse nå!

