Railgun (RAIL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.935921 $ 0.935921 $ 0.935921 24 timer lav $ 0.978715 $ 0.978715 $ 0.978715 24 timer høy 24 timer lav $ 0.935921$ 0.935921 $ 0.935921 24 timer høy $ 0.978715$ 0.978715 $ 0.978715 All Time High $ 4.2$ 4.2 $ 4.2 Laveste pris $ 0.228324$ 0.228324 $ 0.228324 Prisendring (1H) -0.21% Prisendring (1D) -3.46% Prisendring (7D) -6.39% Prisendring (7D) -6.39%

Railgun (RAIL) sanntidsprisen er $0.944189. I løpet av de siste 24 timene har RAIL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.935921 og et toppnivå på $ 0.978715, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RAIL er $ 4.2, mens den rekordlave prisen er $ 0.228324.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RAIL endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, -3.46% over 24 timer og -6.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Railgun (RAIL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.29M$ 54.29M $ 54.29M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.29M$ 54.29M $ 54.29M Opplagsforsyning 57.50M 57.50M 57.50M Total forsyning 57,500,000.0 57,500,000.0 57,500,000.0

Nåværende markedsverdi på Railgun er $ 54.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RAIL er 57.50M, med en total tilgang på 57500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.29M.