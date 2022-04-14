RAI Finance (SOFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RAI Finance (SOFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RAI Finance (SOFI) Informasjon RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance. Offisiell nettside: https://rai.finance/ Kjøp SOFI nå!

RAI Finance (SOFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RAI Finance (SOFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 507.18M $ 507.18M $ 507.18M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.23M $ 5.23M $ 5.23M All-time high: $ 2.86 $ 2.86 $ 2.86 All-Time Low: $ 0.00512874 $ 0.00512874 $ 0.00512874 Nåværende pris: $ 0.005277 $ 0.005277 $ 0.005277 Lær mer om RAI Finance (SOFI) pris

RAI Finance (SOFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RAI Finance (SOFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOFIs tokenomics, kan du utforske SOFI tokenets livepris!

SOFI prisforutsigelse Vil du vite hvor SOFI kan være på vei? Vår SOFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOFI tokenets prisforutsigelse nå!

