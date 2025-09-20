RAI Finance (SOFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00528082 24 timer lav $ 0.00556409 24 timer høy All Time High $ 2.86 Laveste pris $ 0.00522566 Prisendring (1H) -0.31% Prisendring (1D) -0.22% Prisendring (7D) -11.30%

RAI Finance (SOFI) sanntidsprisen er $0.00531193. I løpet av de siste 24 timene har SOFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00528082 og et toppnivå på $ 0.00556409, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOFI er $ 2.86, mens den rekordlave prisen er $ 0.00522566.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOFI endret seg med -0.31% i løpet av den siste timen, -0.22% over 24 timer og -11.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RAI Finance (SOFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.69M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.31M Opplagsforsyning 507.18M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på RAI Finance er $ 2.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOFI er 507.18M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.31M.