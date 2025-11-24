RAGE COIN pris i dag

Sanntids RAGE COIN (RAGE) pris i dag er $ 0.00001208, med en 1.70% endring de siste 24 timene. Nåværende RAGE til USD konverteringssats er $ 0.00001208 per RAGE.

RAGE COIN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 11,415.28, med en sirkulerende forsyning på 944.86M RAGE. I løpet av de siste 24 timene RAGE har den blitt handlet mellom $ 0.0000118(laveste) og $ 0.00001226 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00019966, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001103.

Kortsiktig har RAGE beveget seg +0.18% i løpet av den siste timen og -15.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

RAGE COIN (RAGE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på RAGE COIN er $ 11.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RAGE er 944.86M, med en total tilgang på 944858678.427871. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.42K.