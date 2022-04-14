RAFF the Giraffe (RAFF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RAFF the Giraffe (RAFF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RAFF the Giraffe (RAFF) Informasjon HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff, Offisiell nettside: https://raff-thegiraffe.godaddysites.com/ Kjøp RAFF nå!

RAFF the Giraffe (RAFF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RAFF the Giraffe (RAFF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.24K $ 21.24K $ 21.24K Total forsyning: $ 98.95M $ 98.95M $ 98.95M Sirkulerende forsyning: $ 98.95M $ 98.95M $ 98.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.24K $ 21.24K $ 21.24K All-time high: $ 0.00458787 $ 0.00458787 $ 0.00458787 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0002146 $ 0.0002146 $ 0.0002146 Lær mer om RAFF the Giraffe (RAFF) pris

RAFF the Giraffe (RAFF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RAFF the Giraffe (RAFF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RAFF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RAFF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RAFFs tokenomics, kan du utforske RAFF tokenets livepris!

RAFF prisforutsigelse Vil du vite hvor RAFF kan være på vei? Vår RAFF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RAFF tokenets prisforutsigelse nå!

