RaceX (RACEX) Informasjon The first Play-2-Earn racing platform on the Avalanche ecosystem! This is the first Avalanche Blockchain racing sim that will combine both real-world, on-the-road racing with virtual racing on a first of its kind simulation engine currently in development. DCRC Racing will use NFTs minted on this platform to represent the cars used in the simulation. These NFTs will be used in our advanced virtual racing simulator, allowing users to benefit from Race-2-Earn features on the platform. These NFTs will be fully upgradeable using burn and re-mint functionalities. The NFTs will also be upgradeable in terms of appearance by adding body kits, changing colors, adding decals, and changing the wheels and tires. Users will be able to construct their NFT and make it completely unique according to their vision! The NFTs can be upgraded in terms of performance too, as owners will be able to purchase performance upgrades to improve the ability of their race cars in the virtual races. Offisiell nettside: https://racex.tech Kjøp RACEX nå!

RaceX (RACEX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RaceX (RACEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 69.40K $ 69.40K $ 69.40K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 742.06M $ 742.06M $ 742.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 93.52K $ 93.52K $ 93.52K All-time high: $ 0.01212355 $ 0.01212355 $ 0.01212355 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om RaceX (RACEX) pris

RaceX (RACEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RaceX (RACEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RACEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RACEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RACEXs tokenomics, kan du utforske RACEX tokenets livepris!

RACEX prisforutsigelse Vil du vite hvor RACEX kan være på vei? Vår RACEX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RACEX tokenets prisforutsigelse nå!

