RaceX (RACEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.01212355 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.70% Prisendring (7D) -14.79%

RaceX (RACEX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RACEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RACEX er $ 0.01212355, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RACEX endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.70% over 24 timer og -14.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RaceX (RACEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.95K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 99.65K Opplagsforsyning 742.06M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på RaceX er $ 73.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RACEX er 742.06M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 99.65K.