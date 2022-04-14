Raccoon Dog (RACCOONDOG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Raccoon Dog (RACCOONDOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Raccoon Dog (RACCOONDOG) Informasjon The Cutest Meme Coin Ever! 🦝 In Japan, the tanuki is a beloved legend known for its charm and mischief. Now, on Solana, $RaccoonDog is redefining the future of meme coins! 🌟🐾 #RaccoonDog is 100% community-driven with no team tokens and a fair launch that ensures everyone gets a chance to join the fun. Backed by adorable raccoon dogs and vibrant community memes, it's more than a token—it’s a movement! Plus, liquidity is locked forever for your safety. 🚀 CA GLkCbVHbzbDZ6MzGq3DyKiiEdAVN2U4JXeWp5rspump Offisiell nettside: https://raccoondog.meme/ Kjøp RACCOONDOG nå!

Raccoon Dog (RACCOONDOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Raccoon Dog (RACCOONDOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 30.72K $ 30.72K $ 30.72K Total forsyning: $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M Sirkulerende forsyning: $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.72K $ 30.72K $ 30.72K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Raccoon Dog (RACCOONDOG) pris

Raccoon Dog (RACCOONDOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Raccoon Dog (RACCOONDOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RACCOONDOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RACCOONDOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RACCOONDOGs tokenomics, kan du utforske RACCOONDOG tokenets livepris!

RACCOONDOG prisforutsigelse Vil du vite hvor RACCOONDOG kan være på vei? Vår RACCOONDOG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RACCOONDOG tokenets prisforutsigelse nå!

