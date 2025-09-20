Raccoon Dog (RACCOONDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003104 $ 0.00003104 $ 0.00003104 24 timer lav $ 0.00003197 $ 0.00003197 $ 0.00003197 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003104$ 0.00003104 $ 0.00003104 24 timer høy $ 0.00003197$ 0.00003197 $ 0.00003197 All Time High $ 0.00086669$ 0.00086669 $ 0.00086669 Laveste pris $ 0.0000123$ 0.0000123 $ 0.0000123 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.16% Prisendring (7D) +0.52% Prisendring (7D) +0.52%

Raccoon Dog (RACCOONDOG) sanntidsprisen er $0.0000313. I løpet av de siste 24 timene har RACCOONDOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003104 og et toppnivå på $ 0.00003197, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RACCOONDOG er $ 0.00086669, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000123.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RACCOONDOG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.16% over 24 timer og +0.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Raccoon Dog (RACCOONDOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.26K$ 31.26K $ 31.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.26K$ 31.26K $ 31.26K Opplagsforsyning 998.56M 998.56M 998.56M Total forsyning 998,555,680.322159 998,555,680.322159 998,555,680.322159

Nåværende markedsverdi på Raccoon Dog er $ 31.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RACCOONDOG er 998.56M, med en total tilgang på 998555680.322159. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.26K.