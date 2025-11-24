RabbitX pris i dag

Sanntids RabbitX (RBX) pris i dag er $ 0.00594822, med en 1,090.35% endring de siste 24 timene. Nåværende RBX til USD konverteringssats er $ 0.00594822 per RBX.

RabbitX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,560,401, med en sirkulerende forsyning på 599.88M RBX. I løpet av de siste 24 timene RBX har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0.00623298 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.300034, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har RBX beveget seg +0.07% i løpet av den siste timen og +749.89% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

RabbitX (RBX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.94M$ 5.94M $ 5.94M Opplagsforsyning 599.88M 599.88M 599.88M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

