RabbitSwap (RABBIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RabbitSwap (RABBIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RabbitSwap (RABBIT) Informasjon RabbitSwap.xyz is a DEX protocol designed to serve as the primary liquidity center on Viction network, combining with a robust DEX protocol, user-friendly experience, and advanced liquidity tools. As the backbone of Viction’s liquidity, RabbitSwap is the liquidity management layer for projects to launch tokens, create incentive campaigns, manage treasury, and enhance token performance. Whether you are launching a new asset or driving liquidity, RabbitSwap is the go-to platform for seamless trading and sustainable growth on Viction. Our mission is to grow the Viction Ecosystem by providing support through liquidity, technology and tools. RabbitSwap.xyz was officially launched in December, 2024 on Viction network. Offisiell nettside: https://rabbitswap.xyz/ Kjøp RABBIT nå!

RabbitSwap (RABBIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RabbitSwap (RABBIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 608.83K $ 608.83K $ 608.83K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.53M $ 5.53M $ 5.53M All-time high: $ 0.045219 $ 0.045219 $ 0.045219 All-Time Low: $ 0.00138977 $ 0.00138977 $ 0.00138977 Nåværende pris: $ 0.00553484 $ 0.00553484 $ 0.00553484 Lær mer om RabbitSwap (RABBIT) pris

RabbitSwap (RABBIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RabbitSwap (RABBIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RABBIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RABBIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RABBITs tokenomics, kan du utforske RABBIT tokenets livepris!

RABBIT prisforutsigelse Vil du vite hvor RABBIT kan være på vei? Vår RABBIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RABBIT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!