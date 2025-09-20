RabbitSwap (RABBIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00543904 $ 0.00543904 $ 0.00543904 24 timer lav $ 0.00586457 $ 0.00586457 $ 0.00586457 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00543904$ 0.00543904 $ 0.00543904 24 timer høy $ 0.00586457$ 0.00586457 $ 0.00586457 All Time High $ 0.045219$ 0.045219 $ 0.045219 Laveste pris $ 0.00138977$ 0.00138977 $ 0.00138977 Prisendring (1H) +1.22% Prisendring (1D) +0.85% Prisendring (7D) +4.82% Prisendring (7D) +4.82%

RabbitSwap (RABBIT) sanntidsprisen er $0.00559351. I løpet av de siste 24 timene har RABBIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00543904 og et toppnivå på $ 0.00586457, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RABBIT er $ 0.045219, mens den rekordlave prisen er $ 0.00138977.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RABBIT endret seg med +1.22% i løpet av den siste timen, +0.85% over 24 timer og +4.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RabbitSwap (RABBIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 613.02K$ 613.02K $ 613.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.57M$ 5.57M $ 5.57M Opplagsforsyning 110.00M 110.00M 110.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på RabbitSwap er $ 613.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RABBIT er 110.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.57M.