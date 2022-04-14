RabBitcoin (RBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RabBitcoin (RBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RabBitcoin (RBTC) Informasjon Rocky Rabbit is an innovative blockchain-based gaming platform designed to revolutionize the gaming industry by integrating cryptocurrency rewards with engaging gameplay. Set in a vibrant, dynamic world, players control animated rabbits who navigate through various challenges and competitions. Mission: The mission of Rocky Rabbit is to merge entertainment with tangible economic benefits, creating a gaming environment where every action and achievement contributes to real-world value through cryptocurrency rewards. Gameplay: Players embark on adventures, complete quests, and compete in battles and tournaments. Each activity is designed to be both fun and rewarding, with players earning in-game currency ($RABBIT) that can be used within the game or exchanged on various cryptocurrency platforms. Offisiell nettside: http://rockyrabbit.io/ Teknisk dokument: https://rockyrabbit.io/docs/RockyRabbit_Whitepaperv0.2.pdf Kjøp RBTC nå!

RabBitcoin (RBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RabBitcoin (RBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Total forsyning: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T Sirkulerende forsyning: $ 12.69T $ 12.69T $ 12.69T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.86M $ 5.86M $ 5.86M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om RabBitcoin (RBTC) pris

RabBitcoin (RBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RabBitcoin (RBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RBTCs tokenomics, kan du utforske RBTC tokenets livepris!

