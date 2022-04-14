Rabbit Finance (RABBIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rabbit Finance (RABBIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rabbit Finance (RABBIT) Informasjon Rabbit Finance is a cross-chain excess lending protocol, which can help deposit users obtain more interest and help liquidity farmers obtain higher income through high as 9x leverage and optimized reinvestment strategy. Offisiell nettside: https://www.rabbitfinance.io/ Kjøp RABBIT nå!

Rabbit Finance (RABBIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rabbit Finance (RABBIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 44.34K $ 44.34K $ 44.34K Total forsyning: $ 179.06M $ 179.06M $ 179.06M Sirkulerende forsyning: $ 106.45M $ 106.45M $ 106.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 74.59K $ 74.59K $ 74.59K All-time high: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00041655 $ 0.00041655 $ 0.00041655 Lær mer om Rabbit Finance (RABBIT) pris

Rabbit Finance (RABBIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rabbit Finance (RABBIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RABBIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RABBIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RABBITs tokenomics, kan du utforske RABBIT tokenets livepris!

RABBIT prisforutsigelse Vil du vite hvor RABBIT kan være på vei? Vår RABBIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RABBIT tokenets prisforutsigelse nå!

