Rabbit Finance (RABBIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00039674 $ 0.00039674 $ 0.00039674 24 timer lav $ 0.00041233 $ 0.00041233 $ 0.00041233 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00039674$ 0.00039674 $ 0.00039674 24 timer høy $ 0.00041233$ 0.00041233 $ 0.00041233 All Time High $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 Laveste pris $ 0.00005282$ 0.00005282 $ 0.00005282 Prisendring (1H) -0.22% Prisendring (1D) +2.53% Prisendring (7D) +5.43% Prisendring (7D) +5.43%

Rabbit Finance (RABBIT) sanntidsprisen er $0.0004114. I løpet av de siste 24 timene har RABBIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00039674 og et toppnivå på $ 0.00041233, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RABBIT er $ 2.69, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005282.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RABBIT endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, +2.53% over 24 timer og +5.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rabbit Finance (RABBIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.71K$ 43.71K $ 43.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 73.53K$ 73.53K $ 73.53K Opplagsforsyning 106.45M 106.45M 106.45M Total forsyning 179,059,185.2893512 179,059,185.2893512 179,059,185.2893512

Nåværende markedsverdi på Rabbit Finance er $ 43.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RABBIT er 106.45M, med en total tilgang på 179059185.2893512. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 73.53K.