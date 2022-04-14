Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Informasjon Ai Investment Fund Launchpad. Combining Ai and DeFi, users can launch permissionless fully customizable Investment Funds either human managed or fully managed by Ai. Choose from one of the in-house Ai fund managers or whitelist your favorite Ai agent to manage your Investment Fund. Profit sharing and fee sharing for fund creators. Stakers also earn a share of profits and fees from every fund as rewards. Offisiell nettside: https://koshercapital.net Teknisk dokument: https://koshercapital.net/whitepaper Kjøp SHEKEL nå!

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M All-time high: $ 0.01170129 $ 0.01170129 $ 0.01170129 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00230444 $ 0.00230444 $ 0.00230444 Lær mer om Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) pris

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHEKEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHEKEL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHEKELs tokenomics, kan du utforske SHEKEL tokenets livepris!

