Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00262107 24 timer høy $ 0.00349833 All Time High $ 0.01170129 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +1.49% Prisendring (1D) +15.54% Prisendring (7D) -3.17%

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) sanntidsprisen er $0.00316751. I løpet av de siste 24 timene har SHEKEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00262107 og et toppnivå på $ 0.00349833, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHEKEL er $ 0.01170129, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHEKEL endret seg med +1.49% i løpet av den siste timen, +15.54% over 24 timer og -3.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.17M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.17M Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rabbi Schlomo by Virtuals er $ 3.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHEKEL er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.17M.