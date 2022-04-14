QUP Coin (QUP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i QUP Coin (QUP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

QUP Coin (QUP) Informasjon I started QUP because I was fed up with waiting in lines—whether it’s for a drink at a crowded bar or a bagel in the rain. It’s 2025, and we’re still stuck in physical lines like it’s the Stone Age. QUP is my attempt to fix that with a virtual queuing app that gives you control over your time. Our first app, DrinQUP, focuses on bars, letting you order drinks and know exactly when they’ll be ready, no elbowing through a mob required. It’s built on a patent-pending algorithm that predicts wait times by analyzing real-time data, like how fast bartenders are pouring or how many orders are ahead. The idea came from my MBA days studying supply chains—everyone in the chain should win, not just the people with the most cash. So, we created a system where you can pay a bit to skip ahead (we call it “Queue-UP”), but if that slows others down too much, those waiting get rewarded with QUP Coin. It’s about fairness and giving people options, whether you’re at a bar, a concert, or even a doctor’s office. We’re starting small with bars but built the core as an API so it can work anywhere lines are a problem. I’ve been funding this myself since 2019, and it’s been a slow grind, but we’re close to launching on Android and iOS this summer. It’s not just an app—it’s a way to value your time. Offisiell nettside: https://drinqup.com/ Teknisk dokument: https://drinqup.com/whitepaper Kjøp QUP nå!

QUP Coin (QUP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for QUP Coin (QUP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.51M $ 6.51M $ 6.51M Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.51M $ 6.51M $ 6.51M All-time high: $ 0.02113102 $ 0.02113102 $ 0.02113102 All-Time Low: $ 0.00141575 $ 0.00141575 $ 0.00141575 Nåværende pris: $ 0.00325589 $ 0.00325589 $ 0.00325589 Lær mer om QUP Coin (QUP) pris

QUP Coin (QUP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak QUP Coin (QUP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QUP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QUP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QUPs tokenomics, kan du utforske QUP tokenets livepris!

