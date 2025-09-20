QUP Coin (QUP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00330218 $ 0.00330218 $ 0.00330218 24 timer lav $ 0.00343948 $ 0.00343948 $ 0.00343948 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00330218$ 0.00330218 $ 0.00330218 24 timer høy $ 0.00343948$ 0.00343948 $ 0.00343948 All Time High $ 0.02113102$ 0.02113102 $ 0.02113102 Laveste pris $ 0.00141575$ 0.00141575 $ 0.00141575 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -0.34% Prisendring (7D) +45.88% Prisendring (7D) +45.88%

QUP Coin (QUP) sanntidsprisen er $0.00340641. I løpet av de siste 24 timene har QUP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00330218 og et toppnivå på $ 0.00343948, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QUP er $ 0.02113102, mens den rekordlave prisen er $ 0.00141575.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QUP endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -0.34% over 24 timer og +45.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

QUP Coin (QUP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.81M$ 6.81M $ 6.81M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.81M$ 6.81M $ 6.81M Opplagsforsyning 2.00B 2.00B 2.00B Total forsyning 1,999,949,898.264313 1,999,949,898.264313 1,999,949,898.264313

Nåværende markedsverdi på QUP Coin er $ 6.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QUP er 2.00B, med en total tilgang på 1999949898.264313. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.81M.