Quiztok (QTCON) Informasjon Quiztok is a knowledge-sharing platform that filters, refine and compresses scattered knowledge and information through a content format called Quiz so that everyone can coexist. Quiztok is also a knowledge sharing platform where people learn what they want to know and want to know about each other through various forms of quizzes. Quiz is a compact, fun way to communicate knowledge to quiz creators, and quiz takers can share the quiz creator's refined knowledge as they solve it. The Quiztok platform rewards quiz creators, quiz pools, and quiz curators with Quiztok tokens (QTCON), providing real value for sharing knowledge. Offisiell nettside: https://quiztok.com Teknisk dokument: https://quiztok.gitbook.io/qtcon_eng/ Kjøp QTCON nå!

Quiztok (QTCON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Quiztok (QTCON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.88K $ 43.88K $ 43.88K Total forsyning: $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B Sirkulerende forsyning: $ 11.47B $ 11.47B $ 11.47B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.90K $ 45.90K $ 45.90K All-time high: $ 0.18656 $ 0.18656 $ 0.18656 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Quiztok (QTCON) pris

Quiztok (QTCON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Quiztok (QTCON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QTCON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QTCON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QTCONs tokenomics, kan du utforske QTCON tokenets livepris!

