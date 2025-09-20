Dagens QuiverX livepris er 0.00844161 USD. Spor prisoppdateringer for QRX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QRX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens QuiverX livepris er 0.00844161 USD. Spor prisoppdateringer for QRX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QRX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

QuiverX Pris (QRX)

1 QRX til USD livepris:

$0.00844161
-0.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
QuiverX (QRX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:26:42 (UTC+8)

QuiverX (QRX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0084041
24 timer lav
$ 0.00850414
24 timer høy

$ 0.0084041
$ 0.00850414
$ 0.153579
$ 0.00140234
--

-0.73%

-4.81%

-4.81%

QuiverX (QRX) sanntidsprisen er $0.00844161. I løpet av de siste 24 timene har QRX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0084041 og et toppnivå på $ 0.00850414, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QRX er $ 0.153579, mens den rekordlave prisen er $ 0.00140234.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QRX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.73% over 24 timer og -4.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

QuiverX (QRX) Markedsinformasjon

$ 769.02K
--
$ 844.16K
91.10M
100,000,000.0
Nåværende markedsverdi på QuiverX er $ 769.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QRX er 91.10M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 844.16K.

QuiverX (QRX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på QuiverX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på QuiverX til USD ble $ +0.0003279582.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på QuiverX til USD ble $ +0.0014830195.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på QuiverX til USD ble $ +0.003958211012992564.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.73%
30 dager$ +0.0003279582+3.89%
60 dager$ +0.0014830195+17.57%
90 dager$ +0.003958211012992564+88.29%

Hva er QuiverX (QRX)

QuiverX is a utility token for the QuiverX Capital platform which is focused on tokenizing non-crypto related small and medium businesses.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

QuiverX (QRX) Ressurs

Offisiell nettside

QuiverX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil QuiverX (QRX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine QuiverX (QRX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for QuiverX.

Sjekk QuiverXprisprognosen nå!

QRX til lokale valutaer

QuiverX (QRX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak QuiverX (QRX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om QRX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om QuiverX (QRX)

Hvor mye er QuiverX (QRX) verdt i dag?
Live QRX prisen i USD er 0.00844161 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende QRX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på QRX til USD er $ 0.00844161. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for QuiverX?
Markedsverdien for QRX er $ 769.02K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av QRX?
Den sirkulerende forsyningen av QRX er 91.10M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forQRX ?
QRX oppnådde en ATH-pris på 0.153579 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på QRX?
QRX så en ATL-pris på 0.00140234 USD.
Hva er handelsvolumet til QRX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for QRX er -- USD.
Vil QRX gå høyere i år?
QRX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut QRX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:26:42 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.