QuiverX (QRX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0084041 24 timer høy $ 0.00850414 All Time High $ 0.153579 Laveste pris $ 0.00140234 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.73% Prisendring (7D) -4.81%

QuiverX (QRX) sanntidsprisen er $0.00844161. I løpet av de siste 24 timene har QRX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0084041 og et toppnivå på $ 0.00850414, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QRX er $ 0.153579, mens den rekordlave prisen er $ 0.00140234.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QRX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.73% over 24 timer og -4.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

QuiverX (QRX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 769.02K$ 769.02K $ 769.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 844.16K$ 844.16K $ 844.16K Opplagsforsyning 91.10M 91.10M 91.10M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på QuiverX er $ 769.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QRX er 91.10M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 844.16K.