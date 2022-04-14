Quilson (QUIL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Quilson (QUIL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Quilson (QUIL) Informasjon Quilson said during a speech in his home country: "I would never claim to be the happiest animal in the world, but it's possible - long live the internet.." His words and his smile touched people's hearts. Quilson's Crypto Memecoin was not only used for financial transactions, but also for charitable causes and community projects. Quilson wanted to make the world a little bit better. Offisiell nettside: https://quil.meme/ Teknisk dokument: https://quil.meme/#roadmap Kjøp QUIL nå!

Quilson (QUIL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Quilson (QUIL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.29K $ 24.29K $ 24.29K Total forsyning: $ 972.50M $ 972.50M $ 972.50M Sirkulerende forsyning: $ 972.50M $ 972.50M $ 972.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.29K $ 24.29K $ 24.29K All-time high: $ 0.00272536 $ 0.00272536 $ 0.00272536 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Quilson (QUIL) pris

Quilson (QUIL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Quilson (QUIL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QUIL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QUIL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QUILs tokenomics, kan du utforske QUIL tokenets livepris!

QUIL prisforutsigelse Vil du vite hvor QUIL kan være på vei? Vår QUIL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QUIL tokenets prisforutsigelse nå!

