Quill USDQ (USDQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.999098 $ 0.999098 $ 0.999098 24 timer lav $ 0.999196 $ 0.999196 $ 0.999196 24 timer høy 24 timer lav $ 0.999098$ 0.999098 $ 0.999098 24 timer høy $ 0.999196$ 0.999196 $ 0.999196 All Time High $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Laveste pris $ 0.99845$ 0.99845 $ 0.99845 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.01% Prisendring (7D) -0.01%

Quill USDQ (USDQ) sanntidsprisen er $0.999193. I løpet av de siste 24 timene har USDQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.999098 og et toppnivå på $ 0.999196, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDQ er $ 1.002, mens den rekordlave prisen er $ 0.99845.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDQ endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quill USDQ (USDQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 280.00K$ 280.00K $ 280.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 280.00K$ 280.00K $ 280.00K Opplagsforsyning 280.22K 280.22K 280.22K Total forsyning 280,221.9074627753 280,221.9074627753 280,221.9074627753

Nåværende markedsverdi på Quill USDQ er $ 280.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDQ er 280.22K, med en total tilgang på 280221.9074627753. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 280.00K.