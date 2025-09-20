Quill USDQ Pris (USDQ)
Quill USDQ (USDQ) sanntidsprisen er $0.999193. I løpet av de siste 24 timene har USDQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.999098 og et toppnivå på $ 0.999196, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDQ er $ 1.002, mens den rekordlave prisen er $ 0.99845.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDQ endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Quill USDQ er $ 280.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDQ er 280.22K, med en total tilgang på 280221.9074627753. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 280.00K.
I løpet av i dag er prisendringen på Quill USDQ til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Quill USDQ til USD ble $ -0.0010772299.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Quill USDQ til USD ble $ -0.0010772299.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Quill USDQ til USD ble $ +0.0001459531265057.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dager
|$ -0.0010772299
|-0.10%
|60 dager
|$ -0.0010772299
|-0.10%
|90 dager
|$ +0.0001459531265057
|+0.01%
Quill Finance is a decentralized borrowing protocol operating on Scroll, an Ethereum zk-rollup network. The protocol is a fork of Liquity V2 that enables users to mint USDQ, an over-collateralized stablecoin pegged to the US dollar, by depositing collateral assets including wrapped Ethereum (wETH), wrapped staked Ethereum (wstETH), Ether-Fi staked Ethereum (weETH), and Scroll's native token (SCR). The protocol operates through a collateralized debt position (CDP) model where users deposit assets into "Troves" to mint USDQ against their collateral. Unlike traditional lending protocols with fixed interest rates, Quill allows borrowers to set their own interest rates within protocol boundaries (6-100% at this time), creating a market-driven system where higher rates reduce redemption risk. USDQ maintains its USD peg through algorithmic mechanisms and direct redemption capabilities, allowing users to redeem USDQ for underlying collateral at face value. The protocol operates without intermediaries, using smart contracts to manage all borrowing, liquidation, and redemption processes automatically. Quill is governed by its native token QUILL, which enables holders to participate in protocol governance decisions including parameter adjustments and fee structures. The protocol leverages Scroll's zk-rollup technology to provide faster transaction speeds and lower costs compared to Ethereum mainnet while maintaining security through zero-knowledge proofs. The protocol serves multiple use cases including accessing liquidity without selling assets, leveraging positions on collateral, and providing USDQ to stability pools to earn rewards. By combining Liquity V2's proven mechanisms with Scroll's scalability and expanded collateral options, Quill aims to provide efficient, decentralized borrowing infrastructure for the DeFi ecosystem.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.