Quidd (QUIDD) Informasjon Quidd is the original digital collectibles and NFT marketplace. For over five years, Quidd has facilitated the issuance, sale, and exchange of limited-edition, officially licensed digital collectibles, featuring more than 325 of the world's most popular brands, including Marvel, Disney, Game of Thrones, Rick and Morty, and more. Originally backed by Sequoia Capital and now part of the Animoca Brands family, Quidd serves over 7,000,000 mainstream digital collectors, stores over 2.1B pieces of individually-serialized digital artwork, and facilitates over 6 transactions-per-second in its aftermarket. Offisiell nettside: https://www.quiddtoken.com/

Quidd (QUIDD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Quidd (QUIDD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 283.53K $ 283.53K $ 283.53K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 275.89M $ 275.89M $ 275.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M All-time high: $ 5.88 $ 5.88 $ 5.88 All-Time Low: $ 0.00065588 $ 0.00065588 $ 0.00065588 Nåværende pris: $ 0.00102769 $ 0.00102769 $ 0.00102769 Lær mer om Quidd (QUIDD) pris

Quidd (QUIDD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Quidd (QUIDD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QUIDD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QUIDD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QUIDDs tokenomics, kan du utforske QUIDD tokenets livepris!

QUIDD prisforutsigelse Vil du vite hvor QUIDD kan være på vei? Vår QUIDD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QUIDD tokenets prisforutsigelse nå!

