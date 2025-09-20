Quidd (QUIDD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00092669 $ 0.00092669 $ 0.00092669 24 timer lav $ 0.00097129 $ 0.00097129 $ 0.00097129 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00092669$ 0.00092669 $ 0.00092669 24 timer høy $ 0.00097129$ 0.00097129 $ 0.00097129 All Time High $ 5.88$ 5.88 $ 5.88 Laveste pris $ 0.00065588$ 0.00065588 $ 0.00065588 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) +1.78% Prisendring (7D) +11.90% Prisendring (7D) +11.90%

Quidd (QUIDD) sanntidsprisen er $0.00096848. I løpet av de siste 24 timene har QUIDD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00092669 og et toppnivå på $ 0.00097129, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QUIDD er $ 5.88, mens den rekordlave prisen er $ 0.00065588.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QUIDD endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, +1.78% over 24 timer og +11.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quidd (QUIDD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 267.19K$ 267.19K $ 267.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 968.48K$ 968.48K $ 968.48K Opplagsforsyning 275.89M 275.89M 275.89M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Quidd er $ 267.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QUIDD er 275.89M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 968.48K.