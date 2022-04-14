Quicksilver (QCK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Quicksilver (QCK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Quicksilver (QCK) Informasjon Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol. Offisiell nettside: https://quicksilver.zone Kjøp QCK nå!

Quicksilver (QCK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Quicksilver (QCK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 227.15K $ 227.15K $ 227.15K Total forsyning: $ 296.31M $ 296.31M $ 296.31M Sirkulerende forsyning: $ 141.06M $ 141.06M $ 141.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 477.18K $ 477.18K $ 477.18K All-time high: $ 0.544806 $ 0.544806 $ 0.544806 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00161043 $ 0.00161043 $ 0.00161043 Lær mer om Quicksilver (QCK) pris

Quicksilver (QCK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Quicksilver (QCK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QCK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QCK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QCKs tokenomics, kan du utforske QCK tokenets livepris!

