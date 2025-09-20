Quicksilver (QCK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.544806$ 0.544806 $ 0.544806 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -6.39% Prisendring (7D) -6.39%

Quicksilver (QCK) sanntidsprisen er $0.00161043. I løpet av de siste 24 timene har QCK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QCK er $ 0.544806, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QCK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -6.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quicksilver (QCK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 227.10K$ 227.10K $ 227.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 476.93K$ 476.93K $ 476.93K Opplagsforsyning 141.02M 141.02M 141.02M Total forsyning 296,153,709.0 296,153,709.0 296,153,709.0

Nåværende markedsverdi på Quicksilver er $ 227.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QCK er 141.02M, med en total tilgang på 296153709.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 476.93K.