Queen Sherex (QSHX) Informasjon Queen Sherex is no ordinary meme coin — she is a force of nature, commanding the Solana blockchain with a presence that is both regal and relentless. Born from chaos, crowned through fire, and empowered by the unyielding strength of her community, Queen Sherex ushers in a bold new era of decentralized culture. In a world flooded with fleeting trends and hollow hype, Queen Sherex rises with purpose. She is not here to follow the rules — she is here to rewrite them. With the elegance of a monarch and the precision of a tactician, Queen Sherex leads a decentralized kingdom where degens, dreamers, and builders unite beneath her sovereign banner. Offisiell nettside: https://www.sherex.vip/

Queen Sherex (QSHX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Queen Sherex (QSHX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 366.03K $ 366.03K $ 366.03K Total forsyning: $ 979.82M $ 979.82M $ 979.82M Sirkulerende forsyning: $ 979.82M $ 979.82M $ 979.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 366.03K $ 366.03K $ 366.03K All-time high: $ 0.0015431 $ 0.0015431 $ 0.0015431 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00037953 $ 0.00037953 $ 0.00037953 Lær mer om Queen Sherex (QSHX) pris

Queen Sherex (QSHX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Queen Sherex (QSHX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QSHX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QSHX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QSHXs tokenomics, kan du utforske QSHX tokenets livepris!

QSHX prisforutsigelse Vil du vite hvor QSHX kan være på vei? Vår QSHX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QSHX tokenets prisforutsigelse nå!

